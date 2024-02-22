سقوط شاحنة في واد بالفلبين يخلف 15 قتيلاً (صور)

لقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بعدما انحرفت شاحنة عن طريق متعرج وسقطت في واد يصل عمقه نحو 50 متراً في وسط الفلبين.

وقال ستيفن بولينار المتحدث باسم مكتب شرطة "نيجروس أورينتال" في تصريحات إذاعية: "لقد فقد السائق السيطرة... السماء تمطر منذ يومين، لذا كان الطريق زلقاً".