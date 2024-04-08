زوج عربي يحتجز زوجته وأبناءه الستة في دورة مياه قيد الإنشاء‎

أقدم زوج على الاعتداء بالضرب على زوجته وأبنائه الستة واحتجازهم داخل دورة مياه قيد الإنشاء، في ليبيا، وفق ما كشفت عنه رسالة من المجني عليها إلى شقيقها، تطلب فيها إنقاذها من زوجها.

وفي التفاصيل، أرسلت الزوجة رسالة نصية إلى شقيقها تبلغه فيها بأن زوجها يسيء معاملتها ويعتدي عليها وعلى أبنائها الستة بالضرب، وأنه احتجزهم جميعاً داخل دورة مياه قيد الإنشاء.

وتضمنت رسالة الزوجة كذلك أن زوجها أحكم عليهم إغلاق باب دورة المياه التي احتجزهم داخلها، ومنع عنهم الطعام والشراب، مؤكدة أن زوجها في حالة غير طبيعية بسبب إدمانه على المخدرات.

وأبلغ الشقيق السلطات الأمنية بالواقعة لتتدخل على الفور فرق مديرية أمن بنغازي وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى مكان الواقعة وتمت مداهمة المكان وتحرير الأطفال الستة ووالدتهم من داخل دورة المياه.

وبحسب بيان أمني، تم ضبط الزوج وبحوزته أداة تعاطي (كنشة) وتم الانتقال إلى مركز الشرطة وبالتحقيق مع الشخص الذي تم تضبطه تبين أنه من مواليد 1972 ليبي الجنسية واعترف بالواقعة وبتعاطي المخدرات.

وأكد البيان الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الزوج المتورط بالجريمة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقة.