منى واصف وأمل عرفة تغنيان لأم كلثوم في ختام تصوير "أغمض عينيك" (فيديو)

وتنتقل الكاميرا بعد ذلك لتصور المخرج مؤمن الملا واضعاً يده على كتف "واصف" قائلاً: "منى واصف رفيقتي وحبيبتي ومعلّمتي"، لتجيبه: "يا عمري أنت"، لتفاجئهما "عرفة" بأنها توسَّطت الكادر من دون علمهما، فتنتشر الضحكات من القلب، وكأنها استمرار للعمق الإنساني لهذا العمل الدرامي الذي حافظ على هوية الدراما السورية وجمالياتها الشفيفة.

يلي المشهد ذاك ما يشبه حزورة يسأل فيها المخرج الملا كلا من الفنانين عبد المنعم عمايري ومحمد الأحمد عن ملحن سوري مصري، فيجيبه الفنان الأخير: "فريد الأطرش"، وعندما يدرك أنه يتم تصويرهم، يقول: "نحن نحب فريد الأطرش"، فيتابع "عمايري": "جداً جداً جداً"، ويبدأ غناء أغنية وديع الصافي التي لحنها الأطرش "على الله تعود على الله، يا ضايع في ديار الله، من بعدك أنت يا غالي.. مالي أحباب غير الله".

لنشاهد بعدها مشهداً تمثيلياً من ضمن العمل، بتقنية "الدراما داخل الدراما"، حيث يلعبان مع الطفل المصاب بطيف التوحد لعبة مسرحية يضطر معها ليدافع عن صديقه عمايري، بطريقة من طرق العلاج بالدراما المتبعة في مثل تلك الحالات المرضية.

وكأن صُناع مسلسل "أغمض عينيك" يودون من خلال هذا الفيديو التأكيد على أن ثمة أملا ما يزال في الدراما السورية إن انتهجت سبيل الحب، وحافظت على قِيَمِها السابقة، وأسلوبيتها الراقية في معالجة قضايا المجتمع ومشاكله وهموم أفراده، بالاتكاء على نص رهيف وذكي، تتبناه عين مخرج حساسة للتفاصيل الإنسانية وتظهره بأكثر الطرق شفافيةً.