سوريا.. ضبط حارس بناء انتقم من أستاذة جامعية في "قبو"

ألقت الجهات الأمنية، في محافظة طرطوس في سوريا، القبض على شخص بعد محاولته قتل أستاذة جامعية، إذ كشفت التحقيقات لغز الحادثة.

ووفق بيان وزارة الداخلية السورية عبر حسابها في "فيسبوك"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من قسم الطوارئ بإسعاف دكتورة جامعية، بعد تعرّضها لمحاولة خنق من قبل شخص مجهول أثناء تواجدها في "قبو" يَتبع البناء الذي تقطن فيه.

وفي التفاصيل، أفادت الأكاديمية بأنه أثناء نزولها إلى القبو لتفقّد بعض الحاجيات، فوجِئت بشخص مجهول يحاول خنقها بوضع حبل حول عنقها، ولدى محاولتها التخلص منه قام بوضع يده على فمها وأنفها وأمسكها من شعرها وضرب رأسها بجدار القبو بقوة حتى غابت عن الوعي، قبل أن تصحو وتجد نفسها في المستشفى.