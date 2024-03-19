الرباط.. حوار مثمر بين الثقافات والقرون (صور)

قد يعتقد البعض أن الرباط تشتهر بكونها اليوم، عاصمة المملكة المغربية، لكن صداها تعدى الآفاق بسبب تاريخها العريق الذي تشهد عليه الآثار المترامية في أرجاء هذه المدنية التي أنشأت على موقع مثالي مطلٍّ على المحيط الأطلسي من جهة، وعلى الضفة اليسرى من مصب نهر بورقراق.

ويتميز المشهد الحضاري للرباط، بحواره المثمر والفريد بين الثقافات والقرون، انطلاقا من العصور القديمة مع الفينيقيين والرومان، مرورا بمختلف العصور الوسطى مع البورغواطيين، والمرابطين، والموحدين، والمرينيين، والسعديين، ثم العلويين في العصر الحديث والمعاصر.