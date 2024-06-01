صورة رضيع على قارعة الطريق تثير تعاطفاً عارماً في الجزائر

أثارت صورة لرضيع ملقى على الطريق في مدينة "المسيلة" الجزائرية تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تكهنات سادها الغموض بشأن تفسير الواقعة، تبيّن أن حادث سرقة وراء إلقاء الرضيع على ناصية الطريق، وسرعان ما أعيد الطفل إلى أحضان أمه.

وأعلنت إحدى الصفحات المحلية المختصة بأخبار المدينة على "فيسبوك" العثور على طفل رضيع على حافة طريق "الزرزور" على قيد الحياة، ويبلغ من العمر حوالي 5 أشهر، تم نقله إلى مستشفى "بن سرور" القريب.