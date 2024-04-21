بعد غياب سنوات.. آمال ماهر تحيي حفلا غنائيا بالسعودية

وأعلنت الشركة المنظمة عن تفاصيل الحفل الذي تعود به المطربة المصرية إلى جمهورها بالمملكة، حيث نشر الحساب الرسمي للشركة عبر إنستغرام بوستر الحفل، وعلق عليه بالقول: "حفلة كلها إحساس ومشاعر، تطربنا فيها الفنانة الكبيرة آمال ماهر، صاحبة الصوت المتميز والأداء المبهر في عروس البحر الأحمر جدة".

ويقود أوركسترا الحفل المايسترو وليد فايد، ومن المقرر طرح نذاكر الحفل غدًا الموافق 22 أبريل على الموقع الخاص بالشركة، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

عودة آمال للغناء في مصر

وشهد يوم الجمعة الماضي، عودة الفنانة آمال ماهر للحفلات الغنائية في مصر، إذ أحيت حفلا في كايرو فيستفال، شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وتصدرت به مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الفترة الماضية، تبادل رواد السوشال ميديا شائعات تفيد اختطاف آمال ماهر وتعذيبها، وذلك قبل أن تخرج آمال ماهر وتكشف حقيقة ما أشيع، مشيرة إلى أن جميع ما تم تداوله من معلومات "عارٍ تماما من الصحة".

وأضافت آمال ماهر، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب "أنا بخير الحمد لله وبطمن جمهوري، وكل ما قيل حول اختطافي أو سجني، أو تعذيبي، مجرد شائعات، لكنها لم تضايقني، لأن هذا الخوف يدل على حب الجمهور".

وعن سبب غيابها قالت "أصبت بكورونا 3 مرات، وكنت مريضة للغاية، ولم أستطع التنفس بشكل جيد، لذا لم أطمئن الجمهور حينها؛ فظهوري وقتها كان سيزيد الشكوك، ولكن بعد ما تعافيت تمامًا خرجت في حفلة، ومع ذلك لم يصدق الجمهور أنني بخير".