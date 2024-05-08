دعابة عفوية بين طفلين بملعب في قطر تثير تفاعلاً واسعاً (فيديو)

أثار موقف طريف تخلله دعابة عفوية بين طفلين في أحد المدرجات خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي أم صلال والبدع، تفاعلاً واسعاً.

وحظي مقطع مصور وثق الموقف الطريف، التقطته كاميرات الملعب على ما يبدو، خلال المباراة، بمتابعة هائلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر في المقطع طفلان أحدهما يتناول إصبعاً من الموز كان في يده، قبل أن يقوم طفل آخر بجواره، لم يعرف إن كان شقيقه أو صديقه، بمشاغلته وخطف جزء كبير من الموزة ويضعها في فمه.

وتصادف مرور كاميرا مخرج المباراة على الطفلين مع الموقف الطريف الذي أضحك حتى مذيع المباراة ودفعه للتعليق عليه بشكل أكثر طرافة.