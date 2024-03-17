الكوارث المناخية.. لماذا يدفع الأمريكيون بسببها أكثر من غيرهم؟‎

28 كارثة طبيعية

ووفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، شهدت البلاد العام الماضي ما يقرب من 28 كارثة طبيعية، من بينها حرائق الغابات في لاهينا بهاواي، والعواصف الثلجية في تكساس. وقد كلفت الكوارث الـ28 مجتمعة ما يُقدر بنحو 93 مليار دولار.

ويؤكد هذا الرقم الخسائر المالية الهائلة التي يمكن أن تفرضها الكوارث المرتبطة بالطقس على الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات وسبل العيش.

إعاقة النمو

من جهته، يحذر "جيسي كينان"، أستاذ العقارات والتخطيط الحضري بجامعة "Tulane"، من أن الكوارث المرتبطة بالطقس لديها القدرة على إعاقة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بالمستقبل، فحتى مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتواضعة بنسبة 2 إلى 3 في المئة، فإن 0.4 في المئة من خسائر الناتج المحلي الإجمالي المنسوبة إلى العواصف وحدها يمكنها أن تعيق بشكل كبير التقدم الاقتصادي الشامل، وتحدّ من المقدرات الاقتصادية الأمريكية.

كما أشار "كينان" إلى أن تقرير "Swiss Re" لم يتناول النطاق الكامل للخسائر المرتبطة بالمناخ، لأنه شمل فقط الأضرار التي لحقت بالممتلكات، مشيرا إلى تعرض الولايات المتحدة أيضا إلى خسائر جسيمة في السيارات والمركبات إبّان حدوث الفيضانات، وهي خسائر تعادل في قيمتها الخسائر في الممتلكات.

ويواجه الأمريكيون تحدياً آخر عندما يتعلّق الأمر بالظواهر الجوية القاسية، وهو الحصول على تعويضات عن خسائرهم. فقد أشار التقرير إلى أن نصف الأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الأحداث المناخية القاسية الأخيرة في الولايات المتحدة تم التأمين عليها فقط. في الوقت نفسه، بدأت شركات التأمين الكبرى في وقف سياسات التأمين على العقارات الواقعة في المناطق المعرضة للفيضانات أو حرائق الغابات.