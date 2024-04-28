طلال مارديني يطلب الزواج من بلقيس على الهواء (فيديو)

طلب الفنان السوري طلال مارديني يد الفنانة بلقيس فتحي للزواج على الهواء خلال لقاء تلفزيوني، معبرًا عن إعجابه بها.

وفاجأ مارديني الجمهور بإجابته، بعد أن طلب منه مقدم البرامج طوني أبوجودة اختيار فنانة للزواج، ليرد قائلًا: "بلقيس أنا بحبك كتير كتير، وطالب إيدك للزواج .. مزح طبعًا".

وأكد مارديني أن اختياره للفنانة بلقيس للزواج جاء لأنه يحبها، مشددًا على أنه لا يعرفها شخصيًّا.

وبسؤال مارديني عن اسم شركة إنتاج لا تحترم الممثل، رفض الفنان السوري الإجابة، منسحبًا من الفقرة ومطبقًا للعقوبة التي وضعها أبوجودة.

وكشف مارديني أن في سوريا العديد من عمالقة الفن مثل أيمن زيدان، ودريد لحام، وسامية الجزائري، وصباح الجزائري، لكنه أكد أنه يرى سلوم حداد الرقم واحد.

وتحدث طلال مارديني عن العادات السيئة التي يعاني منها، أولاها الكذب، لافتا إلى أنه يكذب بداع ودون داع، رغم أنه لا يؤذي أحدًا بكذبه، ولا يؤلف قصصًا عن أحد، لكنه يكذب كإنعاش للخيال، على حد وصفه.

وأضاف: "كنت أؤلف قصة وأصدقها وأجعل من حولي يصدقها، وأقنعهم بها، وبالمدرسة كذبت على الأستاذ جعلته يعطيني 500 ليرة كل يومين.

وعن الكذبة أوضح أنه كان يحضر للمدرسة متأخرًا كل يوم، وعندما حاول الأستاذ عقابه، أخبره أنه يشتري الصبار ويبيعه كي يحصل على المال قبل أن الوصول للمدرسة، فقال له لا تأتي متأخرًا وسأعطيك 500 ليرة كل يومين".

وعن الدور التمثيلي الذي يعتبر "دعسة ناقصة" في مسيرة الفنانة السورية كاريس بشار بنظرة، قال مارديني إنه مسلسل "هواجس عابرة"، الذي شارك به أيضا، مؤكدًا أن ظروف العمل كانت صعبة ولم يخرج بالصورة التي كان يتمناها.

يذكر أن طلال مارديني هو ممثل ومؤلف سوري، له العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مستوى التمثيل والتأليف، واتجه أخيرًا للإنتاج حيث افتتح شركة إنتاج فني.