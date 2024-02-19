بعد ساعات من إصداره.. حذاء ترامب "الذهبي" يحقق نجاحا صادما
أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علامته التجارية للأحذية الرياضية أمس الأحد، في تجمع "سنيكر كون" في فيلدلفيا، والذي يوصف بأنه "أعظم معرض للأحذية في العالم".
وتعليقا على مشروعه، قال ترامب "أردت أن أفعل هذا منذ وقت طويل.. أعتقد أن هذا الحذاء سيسجل نجاحا كبيرا".
وكشف ترامب النقاب عن الحذاء الذهبي، الذي يحمل ألوان العلم الأمريكي وعلى جانبه الحرف T، وسط هتافات الجمهور.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن الحضور عبروا عن فرحتهم العارمة بالصراخ والتصفيق فور دخول ترامب حاملا الحذاء.
وأكدت الوكالة أن رائحة "الحشيش" كانت تفوح من الغرفة، التي كان معظم الحاضرين فيها من المراهقين، الذي يوّد ترامب نيل تأييدهم.
نفد خلال ساعتين
وبحسب موقع "فوربس" عرض ترامب 1000 زوج من الأحذية التي أطلق عليها "لا تستلم أبدا" للبيع مقابل 399 دولارا على موقع جديد، يبيع أيضا عطره "فيكتوري 47" مقابل 99 دولارا للزجاجة.
وأكد الموقع أن جميع البضاعة نفدت خلال ساعتين من عرضها فقط.
يذكر أن أمرا قضائيا صدر قبل يومين ضد ترامب يلزمه بدفع غرامات قدرها 354.9 مليون دولار، بسبب المبالغة في تقدير صافي ثروته بشكل احتيالي لخداع المقرضين، بحسب ما أوردته صحيفة الغارديان.
وانتقد ترامب قرار المحكمة في كلمته أمام أنصاره، قائلا، إنه "خدعة للتدخل في الانتخابات"، مشيرا إلى أن القاضي الذي أصدر الحكم كان جزءًا من مؤامرة "يسارية" تهدف إلى منعه من أن يصبح رئيسًا مرة أخرى.