بعد ساعات من إصداره.. حذاء ترامب "الذهبي" يحقق نجاحا صادما

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علامته التجارية للأحذية الرياضية أمس الأحد، في تجمع "سنيكر كون" في فيلدلفيا، والذي يوصف بأنه "أعظم معرض للأحذية في العالم".

وتعليقا على مشروعه، قال ترامب "أردت أن أفعل هذا منذ وقت طويل.. أعتقد أن هذا الحذاء سيسجل نجاحا كبيرا".

وكشف ترامب النقاب عن الحذاء الذهبي، الذي يحمل ألوان العلم الأمريكي وعلى جانبه الحرف T، وسط هتافات الجمهور.