اليابان تزرع ثمار فجل عملاقة وزنها 45 كيلو غراما
تعتبر ثمار الفجل من أكثر الخضروات الجذرية حول العالم استهلاكا، حيث تُعرف بحجمها الصغير، مما يساعد في زراعتها أحيانًا مع أنواع نباتات أخرى.
وخلافا لحجمها الصغير الشائع، استطاعت شركة يابانية متخصصة بتخمير المواد الغذائية، زراعة ثمار فجل عملاقة.
ووفق صحيفة "يونايتد برس إنترناشيونال" الأمريكية، فإن عددا من موظفي شركة "ماندا"، حصدوا ثمار فجل عملاقة في أواخر فبراير الماضي، والتي يصل وزن الواحدة منها إلى أكثر من 101 رطل و 1.8 أونصة، (نحو 45 كيلوغراما)، كما ويبلغ طول جذرها 80 سنتيمترا.
ومنحتها مؤخرًا، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لقب أضخم ثمرة فجل في العالم.
ونشرت "غينيس" في صفحتها عبر موقع إنستغرام، مقطع فيديو حقق انتشارًا واسعًا، والذي يظهر لحظة قطف موظفي شركة "ماندا" لثمار الفجل العملاقة.
وقالت "غينيس" إن شركة "ماندا" تصنع أسمدة خاصة من مكونات نباتية متخمرة، كما وتستفيد من التكنولوجيا الخاصة بها في زراعة فجل عملاق كل عام، والذي تحصده عادة بعد ثلاثة أشهر من الزرع".
وبينت أن شركة "ماندا" نجحت في زراعة ثمار فجل عملاقة بمدينة هيروشيما باليابان، والتي تم حصادها في فبراير الماضي، بعد 6 أشهر من زراعتها، حيث حققت رقمًا قياسيًا لأضخم فجل في العالم.
يذكر أن الخضروات الجذرية تختلف في النكهة واللون وطول المدة التي تستغرقها لتنضج، وقد تصاب بعدد من الآفات.