اليابان تزرع ثمار فجل عملاقة وزنها 45 كيلو غراما

وقالت "غينيس" إن شركة "ماندا" تصنع أسمدة خاصة من مكونات نباتية متخمرة، كما وتستفيد من التكنولوجيا الخاصة بها في زراعة فجل عملاق كل عام، والذي تحصده عادة بعد ثلاثة أشهر من الزرع".

وبينت أن شركة "ماندا" نجحت في زراعة ثمار فجل عملاقة بمدينة هيروشيما باليابان، والتي تم حصادها في فبراير الماضي، بعد 6 أشهر من زراعتها، حيث حققت رقمًا قياسيًا لأضخم فجل في العالم.

يذكر أن الخضروات الجذرية تختلف في النكهة واللون وطول المدة التي تستغرقها لتنضج، وقد تصاب بعدد من الآفات.