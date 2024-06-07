تبادل إطلاق نار بين الجيش وتاجر مخدرات يثير الذعر في بيروت (فيديو)

وكشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل الحادثة مشيرة إلى أنه أثناء عملية مطاردة قامت بها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لأحد تجار المخدرات الذي يتخذ من منطقة برج حمود مقراً لعملياته، حصل إطلاق نار متبادل بين الطرفين.

ونتج عن إطلاق النار إصابة عنصر من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، حيث تم نقله إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إصابة تاجر المخدرات بإصابات طفيفة.

وتبين من التحريات الأولية أن تاجر المخدرات المطلوب لا يحمل الجنسية اللبنانية، حيث تم القبض عليه استعدادا للتحقيق معه.

ووفقا للمصادر المحلية، فإن مخابرات الجيش كانت قد نصبت صباح اليوم الجمعة، كميناً لتاجر المخدرات الذي كان يتواجد مع سيدة مجهولة الهوية داخل سيارة "رانج روفر".

وأضافت أنه فور وصول المتهم لموقع الكمين حاول دهس العناصر والفرار من المكان، لتتم ملاحقته على متن دراجات نارية مروراً على كورنيش المزرعة، حيث تم القبض عليه بعد تبادل إطلاق النار".