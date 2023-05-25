كيف احتفل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مع الأردنيين بعيد استقلال المملكة؟

ونشر النيادي من الفضاء، حيثُ يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تغريدة هنأ فيها الأردنيين بذكرى استقلال بلادهم، وأرفق معها صورة من الفضاء للعاصمة عمّان، التي قال إن لها مكانة خاصة في قلبه.