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كيف احتفل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مع الأردنيين بعيد استقلال المملكة؟
شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الخميس، الأردنيين بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ77.
وتحتفل المملكة في الـ25 من شهر/أيار بذكرى استقلالها في ذات اليوم من عام 1946، بعد أن وافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني على الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة.
ونشر النيادي من الفضاء، حيثُ يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تغريدة هنأ فيها الأردنيين بذكرى استقلال بلادهم، وأرفق معها صورة من الفضاء للعاصمة عمّان، التي قال إن لها مكانة خاصة في قلبه.
وقال رائد الفضاء الإماراتي: "سلامي لأهل النشامى، أخوتنا في الأصالة العربية، وأهل الشهامة والكرم، سلام لأردن الحضارة والجمال من بتراء الأنباط إلى البحر الميت، بمناسبة ذكرى استقلال الأردن أهديكم هذه الصورة للعاصمة عمّان التي لها في القلب مكانة خاصة".