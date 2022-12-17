"بوكيمون" تطوي صفحة "آش وبيكاتشو" وتعلن عن إطلاق مسلسل رسوم متحركة جديد

طوَت شركة "بوكيمون" صفحة آش وبيكاتشو، بعد مسيرة مغامرات استمرت 25 موسماً، إذ أعلنت الجمعة، أنها ستطلق سنة 2023 "مسلسل رسوم متحركة جديداً" بشخصيات "لم يسبق أن عُرفت"، منها الثنائي ليكو وروي.

وأوضحت "بوكيمون" المملوكة جزئياً لشركة "نينتندو"اليابانية العملاقة لألعاب الفيديو والتي تدير حقوق العلامة التجارية بدءاً من المسلسل التلفزيوني إلى لعبة جمع البطاقات، أن "عرض المسلسل الجديد سيبدأ في بلدان عدة سنة 2023".