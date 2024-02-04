تهاني "الدكتوراه" تلحق بسعودي توفي قبيل تسلم شهادته

كان الأكاديمي السعودي، سعود بن مناحي الشمري، يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه في مجال الأدب، لكنه توفي قبيل الموعد المحدد من جامعته التي أصدرت تلك الشهادة باسمه في مبادرة إنسانية مؤثرة.

وعلى مدى أكثر من أسبوع، يحرص كثير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، على تهنئة الراحل بشهادة الدكتوراه التي أصدرتها جامعة القصيم باسمه وسلمتها لعائلته، لتلحق به تلك التهاني بعد وفاته.