الإمارات والسعودية وقطر تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان

وكانت دول، مثل أستراليا والهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي إلى جانب سنغافورة، أعلنت أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

وبدأت دول عربية وإسلامية، وأخرى تتضمن جالية مسلمة، تحري هلال شهر رمضان، الأحد، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان في التقويم الهجري.