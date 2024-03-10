الإمارات والسعودية وقطر تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان
أعلنت كل من الإمارات والسعودية وقطر أن يوم غد الاثنين الموافق 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين أول أيام الشهر الكريم، وفقاً لما ورد في وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
كما أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية أن المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس الأخبار الملكية).
وفي دولة قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غداً الإثنين 11 مارس 2024م هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.
وكانت دول، مثل أستراليا والهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي إلى جانب سنغافورة، أعلنت أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.
وبدأت دول عربية وإسلامية، وأخرى تتضمن جالية مسلمة، تحري هلال شهر رمضان، الأحد، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان في التقويم الهجري.