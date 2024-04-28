الثاني خلال أسبوع.. حريق كبير في بندر عباس الإيرانية (فيديو)
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، بنشوب حريق كبير في السوق المركزي لمدينة بندر عباس التابعة لمحافظة هرمزغان في جنوب شرق إيران.
وهذا هو الحريق الثاني خلال أسبوع تشهده مدينة بندر عباس التي تعد من الأسواق التجارية في إيران.
وأعلن رئيس دائرة العلاقات العامة والإطفاء في بندر عباس، سيروس غيبي، إن "حريقًا كبيرًا اندلع في السوق المركزي للمدينة من الجهة الشرقية للمجمع التجاري الملكي، والذي كان مكانًا لتراكم النفايات".
وقال غيبي لوكالة "إيرنا" الرسمية، إنه "نتيجة تحرك فرق الإطفاء في الوقت المناسب تم احتواء الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى"، موضحًا "لا يزال رجال الإطفاء في مكان الحادث يقومون بتغطية الحريق وتأمينه".
مساء الأحد الماضي، نشب حريق هائل، في أهم الأسواق بمدينة بندر عباس؛ ما تسبب بخسائر مادية كبيرة دون وقوع ضحايا.
ويعد سوق بندر عباس القديم، والذي يعرف أيضًا باسم سوق بندر عباس التقليدي، أحد أقدم أسواق هذه المدينة الساحلية وأكثرها ازدحامًا، ورغم وجود العديد من مراكز التسوق، فإنه لا يزال يتمتع بالحيوية.