الثاني خلال أسبوع.. حريق كبير في بندر عباس الإيرانية (فيديو)

وقال غيبي لوكالة "إيرنا" الرسمية، إنه "نتيجة تحرك فرق الإطفاء في الوقت المناسب تم احتواء الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى"، موضحًا "لا يزال رجال الإطفاء في مكان الحادث يقومون بتغطية الحريق وتأمينه".

مساء الأحد الماضي، نشب حريق هائل، في أهم الأسواق بمدينة بندر عباس؛ ما تسبب بخسائر مادية كبيرة دون وقوع ضحايا.

ويعد سوق بندر عباس القديم، والذي يعرف أيضًا باسم سوق بندر عباس التقليدي، أحد أقدم أسواق هذه المدينة الساحلية وأكثرها ازدحامًا، ورغم وجود العديد من مراكز التسوق، فإنه لا يزال يتمتع بالحيوية.