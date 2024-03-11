حريق ضخم بمخازن للشركة العامة للكهرباء جنوب طرابلس الليبية (فيديو)

وخرج الحريق عن السيطرة بعدما فشلت جهود الإطفاء في إخماد النيران، ليتمدد الحريق إلى المنطقة المجاورة مهدداً بإحراق المنازل، وسط مخاوف من امتداده إلى خطوط الغاز القريبة.

وقال شهود عيان في المنطقة إن الحريق شهد حدوث انفجارات عنيفة واشتعلت النيران بشكل هائل وبارتفاع كبير، ما تسبب بتدمير جزء كبير من شركة كهرباء الكريمية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الحريق أتى على نحو 5 هكتارات من مساحة الشركة التي تبلغ نحو 10 هكتارات، مؤكدة أن السكان طالبوا بطائرات إنقاذ للمساعدة في إطفاء النيران ولكن دون جدوى.

وأصدر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية أوامر بإجلاء قسري لسكان المنازل الواقعة قرب المناطق المشتعلة، وبتوفير سيارات إسعاف، كما دعا رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بتشكيل لجان للتحقيق حول أسباب الحريق وتقديم تقرير مفصل.

وخاطبت الشركة العامة الكهرباء مكتب النائب العام، من أجل فتح تحقيق في واقعة حريق مخازن الشركة بمنطقة الكريمية وتحديد الأسباب التي أدّت إلى اندلاعه.

وقال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بلقاسم إن الانفجار وقع قرب أكبر سوق للجملة في ليبيا ووصل إلى مرحلة "خطيرة جدًا"، على حد تعبيره.

وطالب المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ بإجراء تحقيق شامل في ملابسات وأسباب الحريق، لافتاً إلى أن ارتفاع الحرارة وأسلاك النحاس وراء سرعة انتشار الحريق.