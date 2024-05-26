مصر.. محاكمة مغني المهرجانات عصام صاصا بتهمة "القتل الخطأ"

أحالت النيابة العامة في مصر مغني المهرجانات عصام صاصا، إلى المحاكمة بتهمة "القتل الخطأ"، بعد دهسه أحد الأشخاص على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وبحسب قرار الإحالة، "تسبب المتهم، عن طريق الخطأ، بموت المواطن أحمد مفتاح أحمد محروس، وذلك نتيجة إهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، إذ قاد سيارته بحالة تعرّض المشاة في الطريق للخطر".

وأكدت النيابة، في أمر الإحالة، أن المتهم عصام صاصا قاد المركبة على الطريق العام تحت تأثير مواد مخدرة، وهي جوهر مخدر الحشيش، وجوهر مخدر الأميتافين، والميثا ميفيتامين، وجوهر الترامادول.

وكانت النيابة العامة في مصر، أمرت بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد ورود نتيجة تحليل المخدرات الذي أجراه على خلفية دهس شخص على الطريق الدائري.

وأثبت تقرير الطب الشرعي إيجابية تعاطي "صاصا" لمواد مخدرة، وقت قيادته سيارته، حيث دهس الضحية أحمد مفتاح، وقتله عن طريق الخطأ.