بعد أسابيع من الاختفاء.. الظهور الأول للأميرة كيت ميدلتون (فيديو)

نشرت وسائل إعلام بريطانية مساء اليوم، صورا ومقاطع فيديو، توثق الظهور الأول لأميرة ويلز كيت ميدلتون، بعد غيابها لأسابيع وسط جدل وتكهنات حول حالتها الصحية.

وظهرت الأميرة الحسناء وهي بكامل عافيتها تتسوق مع زوجها الأمير وليام في متجر إحدى المزارع المحلية.

وكان شهود عيان قد أكدوا في وقت سابق، أنهم رأوا دوق ودوقة كامبريدج، ويليام وكيت، في أحد المواقع المفضلة لديهما، على بعد نحو 2 كيلومتر من منزلهما في أديلايد، في وندسور يوم السبت الماضي، حيث استمتعا بوقتهما مع أطفالهما الثلاثة، (الأمير جورج والأمير لويس والأميرة تشارلوت) من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية.