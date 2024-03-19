بعد أسابيع من الاختفاء.. الظهور الأول للأميرة كيت ميدلتون (فيديو)
نشرت وسائل إعلام بريطانية مساء اليوم، صورا ومقاطع فيديو، توثق الظهور الأول لأميرة ويلز كيت ميدلتون، بعد غيابها لأسابيع وسط جدل وتكهنات حول حالتها الصحية.
وظهرت الأميرة الحسناء وهي بكامل عافيتها تتسوق مع زوجها الأمير وليام في متجر إحدى المزارع المحلية.
وكان شهود عيان قد أكدوا في وقت سابق، أنهم رأوا دوق ودوقة كامبريدج، ويليام وكيت، في أحد المواقع المفضلة لديهما، على بعد نحو 2 كيلومتر من منزلهما في أديلايد، في وندسور يوم السبت الماضي، حيث استمتعا بوقتهما مع أطفالهما الثلاثة، (الأمير جورج والأمير لويس والأميرة تشارلوت) من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية.
ويعد هذا الظهور لأميرة ويلز بمثابة طمأنة للجمهور على حالتها الصحية، وعلى علاقتها الزوجية، خاصة بعد تداول فرضيات تشير إلى دخولها في غيبوبة، وأخرى تؤكد تدهور علاقتها بزوجها بسبب خيانته لها.
ومن المتوقع أن تعود الأميرة كيت إلى مهامها الملكية العامة بعد عطلة عيد الفصح بعد أقل من أسبوعين، إذ تشارك في القداس بكنيسة سانت جورج في ملكية وندسور.