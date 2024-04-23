محمد سامي يكشف تفاصيل خلافه مع مي عمر بكواليس "نعمة الأفوكاتو"(فيديو)

كشف المخرج المصري محمد سامي تفاصيل خلافه مع زوجته الفنانة مي عمر في كواليس تصوير أحد المشاهد من مسلسل " نعمة الأفوكاتو" الذي قدماه مؤخرًا.

وقال سامي في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة " MBC مصر" إن مي عاتبته لأنه لم يتعاطف معها حين أصيبت بحالة نفسية سيئة بسبب تصوير مشهد نزولها لإحدى المقابر الحقيقية وإغلاق المقبرة عليها ضمن أحداث المسلسل، مشيرًا إلى أنه كان مضغوطًا ومتوترًا بسبب قرب بزوغ الشمس ورغبته في إنهاء تصوير المشهد في الظلام من أجل المصداقية.

وسأل أديب كلًّا من مي عمر ومحمد سامي عن ما قالاه لبعضهما حين عادا إلى البيت بعد هذا اليوم العصيب، فأجابت "مي" أن الأمور تعود لطبيعتها طالما انتهى التصوير بشكل جيد ، لكن "سامي" نظر إلى زوجته وقال لها بجدية: "قولي الحقيقة".

وأوضح أن مي عاتبته بشدة لأنه لم يتعاطف مع مخاوفها وهما في طريق عودتهما بالسيارة للمنزل، وسألته ما إذا إذا كان يعتقد أن مخاوفها نوع من "الدلع" وعدم الجدية، وطالبته بالإحساس أكثر بالممثل وعدم التعامل مع النجم باعتباره مجرد عنصر أو أداة.

وردت "مي" لتؤكد أنها كانت خائفة للغاية، ولا تعرف ماذا تفعل، وأنها كانت تتوقع من زوجها بعض التعاطف والتفهم. بينما علق "سامي": أنا لا أتعاطف مع الممثلين إطلاقًا.

