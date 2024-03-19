بعد 4 أعوام.. صالح حمدان "فتى الزرقاء" يروي قصته "الحقيقية" (فيديو)

أطل الشاب الأردني صالح حمدان المعروف بلقب "فتى الزرقاء" على منصة "يوتيوب" من جديد، بعد انقطاع لأسباب خاصة كما قال.

وأعادت إطلالة صالح حمدان هذه المرة قصته المأساوية التي وقعت قبل 4 أعوام، إلى الحياة مجدداً، ولكن هذه المرة فضّل أن يرويها بنفسه.