بعد 4 أعوام.. صالح حمدان "فتى الزرقاء" يروي قصته "الحقيقية" (فيديو)
أطل الشاب الأردني صالح حمدان المعروف بلقب "فتى الزرقاء" على منصة "يوتيوب" من جديد، بعد انقطاع لأسباب خاصة كما قال.
وأعادت إطلالة صالح حمدان هذه المرة قصته المأساوية التي وقعت قبل 4 أعوام، إلى الحياة مجدداً، ولكن هذه المرة فضّل أن يرويها بنفسه.
وقال صالح إنه أراد أن يلبي طلبات كثيرة وصلته من متابعيه عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لمعرفة تفاصيل قصته الحقيقية كما حدثت وليس كما تناقلتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل.
وكانت مجموعة من الأشخاص قد اعتدت على صالح حمدان وهو وحده في الشارع، وقامت ببتر ذراعيه وفقء عينه اليمنى، انتقاماً من والده بسبب خلاف بينهما.
وقال صالح إنه سيتحدث بنفسه هذه المرة لينهي القصة تماماً ويغلق الباب أمام التساؤلات، مؤكداً أنه سيعطي نصائح قانونية كونه يدرس القانون في السنة الثانية بالجامعة، وينوي استكمال تعليمه ليقدم النصائح القانونية للجميع.