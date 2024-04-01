كذبة أبريل على "إكس" تثير الرعب في العالم

التغريدة المثيرة توافقت مع ساعات متأخرة من المساء في الجانب الآخر من العالم، حيث مر يوم الأول من أبريل، ونسي كثير من المستخدمين الكذب المتداول فيه.

وفي العالم العربي، تناقل مغردون كثر الإعلان الذي أثار مخاوف المستخدمين من نشر خصوصياتهم على القسم العام المتاح للمشاهدة من قبل جميع المستخدمين.

وحث بعض المغردين متابعيهم على حذف أية رسالة أو مسودة تتضمن خصوصية لا يودون ظهورها للعامة.

وقال نايف مدخلي، أحد أشهر مستخدمي "إكس" في السعودية بلقبه "نايفكو": "تويتر تعلنها: دعمًا للشفافية، كل رسائلك الخاصة، مسوداتك وحتى Bookmarks ستكون متاحة للجميع.. الخبر غريب، لذلك احتجت 3 ثواني حتى أتذكر أننا اليوم في 1 ابريل، وهذه على الأرجح #كذبة_أبريل، أو يوم الحماقة كما يُطلق عليها في بعض الثقافات.. تقليد غربي وأصبح عالميا، بدأ من فرنسا عام 1582".