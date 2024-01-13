مقتل شاب على يد بلطجي يشعل الغضب بين المصريين

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بالحديث عن جريمة قتل راح ضحيتها شاب يدعى محمد، في الرابعة والعشرين من عمره، على يد بلطجي، بعدما تلقى طعنتين إحداهما في قلبه والأخرى برقبته، وأصيب صديقه أيضا، فيما طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص من القاتل.



مراسل "إرم نيوز" في مصر، تواصل مع شقيق القتيل، والذي حرص على الرد رغم إقامة العزاء الآن، حيث قال: "أقف الآن لتلقي عزاء شقيقي الذي قُتل غدرا في ريعان شبابه، لا لشيء إلا لكونه كان شهما وحاول إنقاذ مظلوم استغاث به وبصديقه لتخليصه من بطش بلطجي معروف في المنطقة بإجرامه يدعى حسين".



وأضاف عمر، شقيق القتيل شارحا ما حدث: "كان شقيقي وصديقه يمران من الشارع، ليجدا البلطجي يبطش برجل ضعيف، حيث استغاث الرجل بهما، وبالفعل حاولا إنقاذ الرجل، فقام البلطجي بالتعدي عليهما بسلاح أبيض (سكين)، وأصيب أخي بطعنتين بالقلب والرقبة، ليسقط قتيلا".



وأشار شقيق القتيل إلى أن صديق شقيقه قام بنقله إلى المستشفى عن طريق "توكتوك"، ولكنه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلي المستشفى.



وأوضح عمر أنه جرى دفن شقيقه بعدما قام الطب الشرعي بتشريح جثمانه، وأقيم العزاء مساء الجمعة.



وطالب شقيق القتيل بالقصاص من قاتل شقيقه في أسرع وقت، حتى يرتاح شقيقه في قبره، على حد وصفه.



بدورها تباشر النيابة العامة التحقيق مع القاتل بعد القبض عليه من قبل المباحث العامة. وأمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.