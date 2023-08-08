سراييفو جوهرة البلقان تنتفض من تاريخها المؤلم وتفتح أبوابها للسيّاح

ومن المعالم المهمة أيضًا متحف "سراييفو" الموجود على الجسر اللاتيني حيث موقع اغتيال وريث العرش النمساوي الأرشيدوق فرانز فرديناند عام 1914 على يد الصربي القومي جافريلو برينسيب وهو الحادث الذي أشعل فتيل الحرب العالمية الأولى.

أما في الحي التركي في البلدة القديمة، فيمكن زيارة المكتبة الوطنية البوسنية التي أعيد بناؤها في أعقاب حرب 1992- 1995 بعدما دمّرها القصف الصربي بالكامل، وأسفر عن حرق نحو 90 في المائة من الكتب القديمة فيها.

أفضل طريقة للاستكشاف

يُنصح بالتجول في العاصمة الصغيرة سيرًا على الأقدام برفقة مرشد سياحي يسرد التاريخ الفريد للمدينة، كما يعطي الزائر نصائح عن أفضل الأماكن التي يُمكن تجربتها أو تجنّبها.

وبحسب المتخصصين، فإن أفضل وقت للسفر إلى سراييفو هو في أشهر أيار/مايو وحزيران/ يونيو وأيلول/سبتمبر.

أما إذا أردتم الذهاب في يوليو وأغسطس وشعرتم خلال تجوالكم في شوارع المدينة بالحرّ والعطش، فستجدون العديد من نوافير المياه الصالحة للشرب وأشهرها نافورة "سبيلج" الخشبية المصممة على الطراز العثماني، إذ تفيد أسطورة محلية حولها بأن من يشرب منها سيعود إلى المدينة في المستقبل.