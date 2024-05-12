عشرات آلاف الزوار يتوافدون لمزرعة عائلة سعودية (فيديو)

كما تتوفر كل الخدمات التي يحتاجها الزوار، من مرافق خدمية ووجبات طعام شعبية، ومواقف للسيارات، وحتى جسور لعبور الواديين اللذين يخترقان المزرعة.

كما شهدت المزرعة حديثاً دخول عدد من الأسر السعودية المنتجة لتقديم منتجاتها المحلية، من أطعمة وأعمال يدوية، للزوار الكثر؛ ما أضفى على المكان مزيداً من النشاط، بينما يقول أحمد البروقي إن التطوير مستمر في المزرعة.

وبجانب زوار المزرعة الكثر، تحضر وسائل الإعلام على الدوام إلى المكان للقاء المتنزهين في مزرعة خاصة تحوّلت بفعل الطبيعة إلى مقصد سياحي نشط، بدأ يوفر فرص عمل لأسر جديدة، بجانب أسرة البروقي.

https://x.com/BahaPrincedom/status/1789389007773630527

كما تمتلك المزرعة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "تيك توك"، إذ تعرض العائلة لمتابعيها أجواء المزرعة وأشجارها وزوارها وطبيعتها الخلابة.