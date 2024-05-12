عشرات آلاف الزوار يتوافدون لمزرعة عائلة سعودية (فيديو)
تعمل عائلة سعودية، مؤلفة من والدين وست بنات وثلاثة أبناء، بجد واجتهاد لضمان زيارة مثالية لعشرات آلاف الزوار سنوياً إلى مزرعتهم الخاصة، التي تحولت لوجهة يقصدها المتنزهون الذين جذبتهم هبة الطبيعة للمكان.
تقع مزرعة عائلة البروقي في قرية الطرف بمحافظة المندق في منطقة الباحة السعودية، التي تعد من الوجهات السياحية النشطة في المملكة؛ بسبب طبيعتها الخلابة وجوها المعتدل، وقد وهبت الطبيعة للمزرعة واديًا تجري فيه المياه على مدار العام تقريباً.
ووجدت العائلة في تلك الهبة الطبيعية فرصة لتطوير المزرعة التي يقصدها المتنزهون، لتتحول في غضون سنوات قليلة إلى وجهة سياحية نشطة زارها العام الماضي 2023 أكثر من 40 ألف سائح.
وأمام هذا العدد الكبير من الزوار، يعمل الفريق العائلي بقيادة ابنهم أحمد البروقي على تلبية رغبات الزوار وتطوير المزرعة، التي تنتشر فيها أشجار العنب والرمان والفراولة التي تستقطب المتنزهين لقضاء يومهم في ظلالها.
كما تتوفر كل الخدمات التي يحتاجها الزوار، من مرافق خدمية ووجبات طعام شعبية، ومواقف للسيارات، وحتى جسور لعبور الواديين اللذين يخترقان المزرعة.
كما شهدت المزرعة حديثاً دخول عدد من الأسر السعودية المنتجة لتقديم منتجاتها المحلية، من أطعمة وأعمال يدوية، للزوار الكثر؛ ما أضفى على المكان مزيداً من النشاط، بينما يقول أحمد البروقي إن التطوير مستمر في المزرعة.
وبجانب زوار المزرعة الكثر، تحضر وسائل الإعلام على الدوام إلى المكان للقاء المتنزهين في مزرعة خاصة تحوّلت بفعل الطبيعة إلى مقصد سياحي نشط، بدأ يوفر فرص عمل لأسر جديدة، بجانب أسرة البروقي.
https://x.com/BahaPrincedom/status/1789389007773630527
كما تمتلك المزرعة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "تيك توك"، إذ تعرض العائلة لمتابعيها أجواء المزرعة وأشجارها وزوارها وطبيعتها الخلابة.