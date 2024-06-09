دراسة تكشف العلاقة بين الأحلام ومعرفة المستقبل

كشفت دراسة جديدة أن الخلايا العصبية التي تنشط داخل مركز الذاكرة في الدماغ في أثناء النوم، قد لا تكون مجرد إعادة النظر في تجارب الماضي، بل ممكن أن تتطلع إلى المستقبل، وتتدرب على نشاط لم يحدث بعد.

وقام فريق بقيادة باحثين من جامعة ميشيغان وفقًا لمجلة "نيتشر"، بتحليل قراءات موجات الدماغ من الفئران خلال أوقات اليقظة وأوقات النوم.

الخلايا العصبية

وأُخِذَت القراءات قبل وفي أثناء وبعد مواجهة الحيوانات لتحديات المتاهة من أجل تقييم تفضيلات الخلايا العصبية في أثناء وجودها خارج المتاهة، مثل فترات الراحة.

وقال عالم الأعصاب كاليب كيمير من جامعة ميشيغان: "لقد تعاملنا مع هذا التحدي من خلال ربط نشاط كل خلية عصبية على حدة بنشاط الخلايا العصبية الأخرى جميعها".

وأضاف "أن القدرة على تتبع تفضيلات الخلايا العصبية حتى دون وجود حافز كانت بمنزلة إنجاز مهم بالنسبة لنا."