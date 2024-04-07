كيف أثّر احتكار شركات الإنتاج على هوية الدراما العربية؟

انطلقت الدراما العربية في بداياتها، من التلفزيونات الرسمية التي تأسست منتصف القرن الماضي تقريباً. وعملت دراما تلك الفترة تحت سقف المؤسسة الرسمية، فتناولت بشكل بسيط، قضايا اجتماعية "غير خلافية".

وكانت أجهزة الرقابة في ذلك الوقت، مهتمة بنقطة جوهرية تتعلق بضرورة عدم انتقاد الحكومة إلا في الحدود الدنيا. مع ضمان عدم الاقتراب من المحرمات المعروفة في الثقافة العربية.

ولم يكد صناع الدراما، يتنفسون الصعداء قليلاً، بدخول شركات الإنتاج الخاصة، حتى فوجئوا بأن الشركات الجديدة صاحبة رأس المال، لديها وجهة نظر حول دور الدراما والمواضيع التي يجب أن تهتم بها.

ولاحقًا، نشأ صراع داخل شركات الإنتاج المتنافسة، وأصبح هناك شركات كبرى برأس مال مرتفع، يخولها ممارسة احتكار الإنتاج الدرامي والتحكم بمسار المسلسلات، لأن ميزانية العمل في يدها، وشركات صغرى منضوية تحت جناح الشركات الكبرى.