وفاة واحدة من أطول النساء في العالم (صور)

توفيت إحدى أطول النساء في العالم، ولاعبة كرة السلة التي اشتهرت بلقب "ملكة الطول" في الستينيات، عن عمر يناهز 77 عامًا.

وحطمت ماريا فيليسيانا دوس سانتوس، من البرازيل ، الرقم القياسي، بوصول طولها إلى أكثر من 2 متر و13 سنميترًا، في أوائل العشرينات من عمرها.

وأكد أقارب "سانتوس" وفاتها، زاعمين أنها توفيت في مستشفى خاص في أراكاجو، حيث كانت تقيم، منذ يوم الإثنين، بعد تشخيص إصابتها بالالتهاب الرئوي.