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بيع لوحة عمرها أكثر من 300 عام بـ7.6 مليون دولار
بلغت قيمة لوحة للفنان الهولندي روبنز عمرها 300 عام أكثر من 7.6 مليون دولار، بحسب صحيفة "ذي تايمز".
اللوحة المعروضة في مزاد "سوثبي" وعنوانها "ملاكان يرعيان القديس سيباستيان"، ضاعت منذ 300 عام، وعثر عليها قبل منذ 60 عامًا في ولاية ميسوري الأمريكية.
وتم تناقل لوحة زعيم المدرسة الفلمنكية للفن التشكيلي وأحد مؤسسي الفن الباروكي من جيل إلى آخر في عائلة سبينيولا من جنوا الإيطالية، وتم تسجيل معلومات عنها آخر مرة في العام 1731.
ومن غير المعروف كيف انتهى الأمر باللوحة في ولاية ميسوري الأمريكية، وتتجاوز أعمال بيتر بول روبنز (1577-1640) 3 آلاف لوحة، وفق "تاس".