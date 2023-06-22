بيع لوحة عمرها أكثر من 300 عام بـ7.6 مليون دولار

وتم تناقل لوحة زعيم المدرسة الفلمنكية للفن التشكيلي وأحد مؤسسي الفن الباروكي من جيل إلى آخر في عائلة سبينيولا من جنوا الإيطالية، وتم تسجيل معلومات عنها آخر مرة في العام 1731.

ومن غير المعروف كيف انتهى الأمر باللوحة في ولاية ميسوري الأمريكية، وتتجاوز أعمال بيتر بول روبنز (1577-1640) 3 آلاف لوحة، وفق "تاس".