إصابة 12 مسافرًا برحلة للخطوط القطرية إلى دبلن

أصيب 12 مسافرًا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، كانت متجهة من الدوحة إلى إيرلندا، إثر موجة من الاضطرابات الجوية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن بيان لمطار دبلن، يوم الأحد.

وأوضح البيان أن الطائرة تعرضت لموجة من المطبات الجوية أثناء تحليقها، مضيفًا أن الطائرة هبطت بسلام كما كان مقررًا.

وأكد البيان أنّ رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم "QR107" على متن طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، هبطت بسلام قبل الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت دبلن (1200 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أنه "عند الهبوط، استقبلت خدمات الطوارئ، ومنها شرطة المطار وإدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لنا، الطائرة بعد الإبلاغ عن إصابة ستة ركاب، وستة من أفراد الطاقم، إثر تعرض الطائرة لاضطرابات جوية أثناء تحليقها فوق تركيا".