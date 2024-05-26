إصابة 12 مسافرًا برحلة للخطوط القطرية إلى دبلن
أصيب 12 مسافرًا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، كانت متجهة من الدوحة إلى إيرلندا، إثر موجة من الاضطرابات الجوية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن بيان لمطار دبلن، يوم الأحد.
وأوضح البيان أن الطائرة تعرضت لموجة من المطبات الجوية أثناء تحليقها، مضيفًا أن الطائرة هبطت بسلام كما كان مقررًا.
وأكد البيان أنّ رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم "QR107" على متن طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، هبطت بسلام قبل الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت دبلن (1200 بتوقيت غرينتش).
وأضاف أنه "عند الهبوط، استقبلت خدمات الطوارئ، ومنها شرطة المطار وإدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لنا، الطائرة بعد الإبلاغ عن إصابة ستة ركاب، وستة من أفراد الطاقم، إثر تعرض الطائرة لاضطرابات جوية أثناء تحليقها فوق تركيا".
من جانبها، قالت هيئة راديو وتلفزيون إيرلندا، نقلًا عن الركاب الذين وصلوا إلى مطار دبلن، إنّ الواقعة استمرت أقل من 20 ثانية، وجاءت في أثناء تقديم الطعام والمشروبات.
ويأتي هذا الحادث بعد خمسة أيام من اضطرار طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، كانت متجهة من لندن إلى سنغافورة، للهبوط في بانكوك بسبب اضطرابات جوية شديدة، ما أدى إلى وفاة بريطاني يبلغ من العمر 73 عامًا، ونقل 20 آخرين إلى العناية المركزة.
وتعد حوادث الطيران المرتبطة بالاضطرابات الجوية النوع الأكثر شيوعًا، وفق دراسة للمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل تعود للعام 2021.
وخلال الأعوام 2009 - 2018، وجد المجلس الأمريكي أن الاضطرابات الجوية سببت أكثر من ثلث حوادث الطيران التي تم الإبلاغ عنها، وأدى معظمها إلى وقوع إصابة خطيرة واحدة أو أكثر، لكن دون إلحاق أضرار بالطائرات.