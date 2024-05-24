جواد العلي يوجه انتقادات حادة للمسيئين لمحمد عبده (فيديو)‎

وجّه الفنان السعودي جواد العلي انتقادات حادة ولاذعة للمتنمرين عليه شخصيًا، وللمسيئين لمواطنه الفنان محمد عبده، الذي أعلن مؤخرًا إصابته بمرض السرطان.

وطالب العلي المعلقين على محتواه عبر منصات التواصل الاجتماعي باختيار ألفاظهم واحترام الآخرين وعدم إحراج وإهانة الغير.

وقال في مقطع مصور إنه يشعر بالضيق والانزعاج من الذين يطالبون محمد عبده بالاعتزال ويسخرون من غنائه في الحفلات في هذا العمر.

وأكد جواد، الذي لمع نجمه في سنوات ظهوره الأولى، أن أولئك المعلقين يسيئون لأنفسهم، حسب قوله.

وشدّد على ضرورة احترام كبار السن خاصة من يعتبرون قامات مثل محمد عبده، منوهًا إلى ضرورة اختيار الإنسان لمفرداته، داعيًا لفنان العرب، كما يلقب، بالشفاء والصحة والعمر المديد.