كمال أبو رية متهم بالاستيلاء على سيارة فارهة لكفيف

تقدم شخص يعاني فقدان البصر، يدعى جميل طه، موظف حكومي ويبلغ من العمر 56 عاما، ببلاغ ضد الفنان كمال أبو رية يتهمه فيه بالاستيلاء على سيارة كانت مخصصة له باعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال صاحب البلاغ أمام رئيس وحدة مباحث قسم شرطة "العجوزة" في محافظة الجيزة إنه حصل على خطاب لشراء سيارة بشروط ميسرة للغاية؛ كونها مخصصة للمعاقين، لكن الفنان أخذ منه الخطاب واستلم السيارة نيابة عنه ويرفض الآن تسليمها له.

وأوضح أن السيارة فارهة من نوع مرسيدس موديل 2022، وعليها حظر بيع لمدة معينة، متهما الفنان بأنه ينوي بيعها بسعر كبير فور انتهاء سنوات الحظر.