بعد وفاته.. مصطفى كامل يوجه رسالة لمن تخلوا عن حلمي بكر
وجّه نقيب الموسيقيين المصريين، مصطفى كامل، رسالة انتقاد لاذعة لأولئك الذين "تخلوا" عن الموسيقار حلمي بكر، بعد ساعات من وفاة الأخير.
وفي مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنقابة المهن الموسيقية عبر فيسبوك، وجه كامل رسالة غاضبة قال فيها: "الأستاذ حلمي بكر البقاء لله، الأستاذ حلمي بكر مات، لكل الناس اللي كانت سايباه، حلمي بكر خلاص مات".
ونعى عدد من نجوم الفن الموسيقار الراحل، أبرزهم الفنانة التونسية لطيفة، فقد نشرت صورة رفقة الراحل وعلقت عليها: "ألف رحمة ونور على روحك حلمي بكر ربنا يرحمك ويغفر لك، أنت مدرسة عظيمة وقيمة وقامة فنية على مستوى العالم العربي كله.. جسدك راح لكن روحك وفنك سيظل يعلم أجيالا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وعبّرت الفنانة سميرة سعيد عن حزنها الكبير لوفاة بكر، وكتبت عبر حسابها بمنصة "إكس": "خبر محزن، رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر، لنا سوياً نجاحات كبيرة وذكريات كثيرة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".
ونعى الإعلامي اللبناني نيشان الراحل بكر، وكتب عبر منصبة إكس: "عاصر المبدعين بعطاءٍ زاخر ورحل.. الموسيقار حلمي بكر في ذمّة الله.. البقاء لله".
وتوفي الموسيقار المصري حلمي بكر، اليوم الجمعة، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة؛ إثر تدهور حالته الصحية.