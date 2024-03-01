بعد وفاته.. مصطفى كامل يوجه رسالة لمن تخلوا عن حلمي بكر‎

وفي مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنقابة المهن الموسيقية عبر فيسبوك، وجه كامل رسالة غاضبة قال فيها: "الأستاذ حلمي بكر البقاء لله، الأستاذ حلمي بكر مات، لكل الناس اللي كانت سايباه، حلمي بكر خلاص مات".

ونعى عدد من نجوم الفن الموسيقار الراحل، أبرزهم الفنانة التونسية لطيفة، فقد نشرت صورة رفقة الراحل وعلقت عليها: "ألف رحمة ونور على روحك حلمي بكر ربنا يرحمك ويغفر لك، أنت مدرسة عظيمة وقيمة وقامة فنية على مستوى العالم العربي كله.. جسدك راح لكن روحك وفنك سيظل يعلم أجيالا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".