"أختي غرقت أمامي".. شهادة مؤلمة لناجية من حادثة الحافلة في مصر
روت إحدى الناجيات من "الحافلة الغارقة" في نهر النيل تفاصيل لحظات الرعب التي عاشتها في الحادثة المأساوية التي شهدتها مصر، يوم الثلاثاء الماضي.
وقعت الحادثة في منطقة "منشأة القناطر" بمحافظة الجيزة المصرية ونتج عنها مقتل 15 فتاة وإصابة أخريات.
وقالت ميادة رمضان إنها رأت شقيقتها "روان" تغرق أمامها دون أن تستطيع أن تفعل لها شيئًا، مشيرة إلى أنها كانت تجلس إلى جوارها في سيارة النقل الجماعي "الميكروباص" حين انزلقت السيارة فجأة إلى النيل في مياه عميقة، وأصيبت بصدمة، وأخذت تشهق بشدة.
وأضافت في تصريحات صحفية محلية أنها تتذكر مشهدًا مؤلمًا لـ"روان" وهي تقاوم الغرق دون جدوى، وتصرخ مستغيثة: "الحقيني يا ميادة"، لكنها لم تستطع أن تفعل لها شيئًا، حيث جرفها التيار، واختنقت، وفقدت القدرة على التنفس.
ولفتت إلى أنها كادت تغيب عن الوعي حتى فوجئت بمن ينقذها من الأهالي والصيادين، وبمجرد أن وضعوها على الشاطئ واستجمعت شتاتها أصيبت بحالة هستيرية من الصراخ والبكاء، وهي تنادي على شقيقتها التي ابتلعها الموت.
وكان السائق المتهم بالتسبب في مقتل الفتيات بعد سقوط الحافلة من على عبّارة في نهر النيل قد ذكر في اعترافاته أمام النيابة العامة أن السبب في الحادث هو سائق "توك توك" حاول التحرش بإحدى الفتيات العاملات التي كانت على متن الحافلة.
وقال السائق، الذي يدعى خالد محمد كساب، أمام النيابة إن حافلته كانت تقل 25 من العاملات في إحدى شركات تغليف الفواكه.
وأضاف أنه قبل أن ترسو العبارة التي تقل الحافلة على الشاطئ، حدثت مشادة بينه وبين سائق "توك توك" لتعديه بالسبّ على فتاة في الحافلة بعدما تحرش بها، ما اضطره للاشتباك معه بالأيدي ليستعين قائد الـ "توك توك" بثلاثة آخرين للاعتداء عليه بالضرب، وفق قوله.
وأضاف السائق أن سائق "التوك توك" ومن استعان بهم دفعوا "الميكروباص" بأيديهم مرات عدة، ما أدى إلى سقوطه في المياه بالركاب.
وقضت النيابة العامة بحبس المتهم و2 من عمال العبارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت المباحث العامة بتكثيف التحريات والبحث حول القضية.