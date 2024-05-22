"أختي غرقت أمامي".. شهادة مؤلمة لناجية من حادثة الحافلة في مصر

روت إحدى الناجيات من "الحافلة الغارقة" في نهر النيل تفاصيل لحظات الرعب التي عاشتها في الحادثة المأساوية التي شهدتها مصر، يوم الثلاثاء الماضي.

وقعت الحادثة في منطقة "منشأة القناطر" بمحافظة الجيزة المصرية ونتج عنها مقتل 15 فتاة وإصابة أخريات.

وقالت ميادة رمضان إنها رأت شقيقتها "روان" تغرق أمامها دون أن تستطيع أن تفعل لها شيئًا، مشيرة إلى أنها كانت تجلس إلى جوارها في سيارة النقل الجماعي "الميكروباص" حين انزلقت السيارة فجأة إلى النيل في مياه عميقة، وأصيبت بصدمة، وأخذت تشهق بشدة.

وأضافت في تصريحات صحفية محلية أنها تتذكر مشهدًا مؤلمًا لـ"روان" وهي تقاوم الغرق دون جدوى، وتصرخ مستغيثة: "الحقيني يا ميادة"، لكنها لم تستطع أن تفعل لها شيئًا، حيث جرفها التيار، واختنقت، وفقدت القدرة على التنفس.

ولفتت إلى أنها كادت تغيب عن الوعي حتى فوجئت بمن ينقذها من الأهالي والصيادين، وبمجرد أن وضعوها على الشاطئ واستجمعت شتاتها أصيبت بحالة هستيرية من الصراخ والبكاء، وهي تنادي على شقيقتها التي ابتلعها الموت.