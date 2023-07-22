مقتل شاب أردني بالرصاص وإصابة 4 خلال مشاجرة

قُتل شاب عشريني بعيار ناري، وأصيب 4 آخرون في الأردن، خلال مشاجرة نشبت في منطقة "شفا بدران"، في العاصمة الأردنية عمّان، وفق مصادر أمنية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغًا ورد، صباح اليوم السبت، يفيد بوجود مشاجرة في منطقة "شفا بدران"، نتج عنها وفاة شخص عشريني، إثر إصابته بعيار ناري في منطقة الظهر، و4 إصابات لأشخاص جرى إسعافهم إلى المستشفى.

وأضاف الناطق الإعلامي، في بيان، اليوم السبت، أن المجموعات الأمنية انتشرت في الموقع، فيما بوشرت التحقيقات للوقوف على سبب المشاجرة.