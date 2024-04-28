ملياردير أمريكي يقيم حفل زفافه أمام الأهرامات (صور)

وأكدت العروس (32 عامًا): "لم يكن لدي أي فكرة عن شكل المناديل أو الطاولات.. نحن لسنا أشخاصًا تقليديين في حفلات الزفاف، فلماذا يتعين عليك إنفاق 20 ألف دولار على الزهور؟ هذا غير منطقي."

وقال العريس "لقد احتفلنا حتى الساعة الخامسة صباحًا، لقد كان حفل زفاف جميلًا للغاية، أقمنا حفل استقبال في قصر محمد علي، حمل عنوان "القاهرة الحديثة"، وظهرت خلاله راقصات شرقيات وأخريات يحملن النار.

وضمت قائمة ضيوف جاين وهاموند 130 شخصًا، بينهم عدد من المشاهير أبرزهم الممثل والمغني الأمريكي لانس باس وزوجه مايكل تورشين، والمغني الشهير روبن ثيك وزوجته أبريل لوف جيري، ومستثمر "Shark Tank" كيفن أوليري وزوجته ليندا، والمؤثرة سيرينا كيريجان، والعديد من السياسيين، ورجال الأعمال البارزين.