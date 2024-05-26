اعتقال مغنية الراب نيكي ميناج بسبب "المخدرات" (فيديو)

اعتقلت السلطات الهولندية، مغنية الراب الأمريكي نيكي ميناج، بسبب حيازتها المخدرات، قبل ساعات قليلة من توجهها إلى مدينة مانشستر في بريطانيا لإحياء حفل غنائي ضخم.

وروت نيكي ميناج، تفاصيل ما جرى معها في هولندا، حيث كتبت سلسلة منشورات عبر منصتي "إنستغرام" و"إكس"، مؤكدة بأن سلطات المطار أبلغتها بالعثور على مخدرات داخل أمتعتها، لكنها قالت إن ذلك الاتهام جاء "رغم فحصها مسبقاً بواسطة موظفي الجمارك".

وذكرت المغنية الأمريكية، بأن الطيار المسؤول عن الرحلة، أخبرها بأن سلطات المطار قررت تفتيش حقائبها، بسبب انزعاج أحد الضباط من تصويرها له.

وقالت ميناج إنها تتعرض لمضايقات بسبب "مؤامرة"، لمحاولة منعها الوصول إلى مدينة مانشستر وإقامة حفلها الغنائي، معربة عن ارتيابها من تورط الطيار في هذه الخطة، التي قالت إنها تمت من خلال رشوة عدة أشخاص.

بدوره، دافع موظف الأمن الخاص بها، عن المغنية وقال إن لفافات الحشيش الزائدة عن الحد المسموح تخصه، ولا علاقة للمغنية بها.