تركيا تعتقل زعيم مافيا مواقع المراهنة الإيرانية
اعتقلت السلطات التركية، الإيراني سعد الله أمير شقاقي، الذي يعد المشغل الرئيس لمواقع المراهنة غير القانونية في إيران.
ونشرت وزارة الداخلية التركية، مقطع فيديو للقبض على سعيد أميري، المعروف بـ "زعيم مافيا مواقع المراهنة الإيرانية"، حيث جرى اعتقاله في مدينة "إزمير" جنوبي تركيا.
وتقدر ثروته أميي بـ"أكثر من 10 ملايين دولار". كما نشرت وسائل إعلام إيرانية.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا في تدوينة له عبر منصة "إكس"، إنه زعيم منظمة إجرامية قامت بمراهنات غير قانونية في إيران، وكان ينوي غسل الأموال في بلادنا من عائدات هذه الجرائم، لكن تم القبض عليه من قبل شرطة إزمير".
وأضاف: "تم في هذه العملية إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم زعيم هذه المجموعة، كما صدرت أوامر بالقبض على 6 أشخاص آخرين".
وأضاف وزير الداخلية: "أريد أن تعلم أمتنا الحبيبة أننا سندمر الجماعات التي ترتكب جرائم منظمة مهما كان حجمها، وسنقدمهم إلى العدالة، وعملياتنا ضد جماعات الجريمة المنظمة، صباحا ومساء، ستستمر بكل عزيمة. كما تم القبض على سعيد أميري بينما كان يستعد للفرار إلى الخارج وكان يقيم في أحد فنادق إزمير باستخدام معلومات هوية شخص آخر".
وقال هذا المسؤول التركي الكبير، إن الشرطة ضبطت 120 ألف ليرة و80 ألف يورو، و9 ساعات فاخرة بقيمة 500 ألف دولار، و10 سيارات لسعيد أميري، فضلا عن ملكية 15 شركة و17 عقارا و9 أسهم. كما تمت إزالة الشركة من القائمة.
ومنذ حوالي شهرين، كتبت وسائل الإعلام التركية أن إحدى المحاكم التركية أصدرت قرارًا بإسقاط الجنسية التي حصل عليها أمير سعيدي والمعروف بـ"أمير شقاقي"، عن طريق شراء عقار في هذا البلد.
وأضافت أيضًا، أن هذا الإجراء الذي من المحتمل أن يكون مرتبطًا بـ زيارة إبراهيم رئيسي الأخيرة إلى تركيا، ومن المحتمل أن يؤدي إلى تسليمه إلى إيران، كما تم نشر أخبار عن أنشطة سعد الله أمير شقاقي في مجال الاتجار بالفتيات.
وكان سعد الله أمير شقاقي، مع ابنه فرشيد، الملقب بـ "مونتيغو"، معروفين بأنهما المشغلان الرئيسان لمواقع المراهنة في إيران في السنوات الأخيرة.
وبحسب معلومات غير رسمية، فإن البوابات التي أنشأتها عائلة أمير شقاغي اجتذبت أكثر من مئات الآلاف من الأشخاص إلى مواقع المراهنة في السنوات الأخيرة.
وتحظى المقامرة والمراهنة بسوق ساخن للغاية في السنوات الأخيرة؛ وذلك بسبب المواقع الموجودة في الفضاء الافتراضي وبالتوازي مع الأزمة الاقتصادية في إيران، وينجذب عدد كبير من المواطنين الإيرانيين إلى هذا السوق وأعماله المدمرة.