تركيا تعتقل زعيم مافيا مواقع المراهنة الإيرانية

وأضاف: "تم في هذه العملية إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم زعيم هذه المجموعة، كما صدرت أوامر بالقبض على 6 أشخاص آخرين".

وأضاف وزير الداخلية: "أريد أن تعلم أمتنا الحبيبة أننا سندمر الجماعات التي ترتكب جرائم منظمة مهما كان حجمها، وسنقدمهم إلى العدالة، وعملياتنا ضد جماعات الجريمة المنظمة، صباحا ومساء، ستستمر بكل عزيمة. كما تم القبض على سعيد أميري بينما كان يستعد للفرار إلى الخارج وكان يقيم في أحد فنادق إزمير باستخدام معلومات هوية شخص آخر".

وقال هذا المسؤول التركي الكبير، إن الشرطة ضبطت 120 ألف ليرة و80 ألف يورو، و9 ساعات فاخرة بقيمة 500 ألف دولار، و10 سيارات لسعيد أميري، فضلا عن ملكية 15 شركة و17 عقارا و9 أسهم. كما تمت إزالة الشركة من القائمة.

ومنذ حوالي شهرين، كتبت وسائل الإعلام التركية أن إحدى المحاكم التركية أصدرت قرارًا بإسقاط الجنسية التي حصل عليها أمير سعيدي والمعروف بـ"أمير شقاقي"، عن طريق شراء عقار في هذا البلد.