التهلولة.. موروث شعبي عُماني للاحتفال بالأطفال في رمضان (فيديو)

ويرى العمانيون أن "التهلولة" فرحة بسيطة وجميلة للأطفال، وتحمل قيمة معنوية؛ لأنها تغرس حب رمضان في قلوبهم، وتحثهم على تذكره وانتظاره.

ويؤكد بعض الناشطين العمانيين أن "التهلولة" عاده قديمة كانت تقام في أيام العشر من ذي الحجة، لكنها أصبحت تقام حديثاً في منتصف شهر رمضان.