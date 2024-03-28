التهلولة.. موروث شعبي عُماني للاحتفال بالأطفال في رمضان (فيديو)
يحتفل مواطنو سلطنة عمان في شهر رمضان من كل عام بموروث شعبي أصيل يطلق عليه "التهلولة"، يُحتفل خلالها بالأطفال الصائمين.
وتعرف "التهلولة"، التي يتم إحياؤها في "ليلة العقبة"، بأنها عادة رمضانية تلون مناطق وولايات سلطنة عمان المختلفة بالبهجة والفرح كل عام، حيث ينتظرها الجميع بلهفة.
وتداول طيف واسع من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مؤخرا، مقاطع فيديو وصورًا تظهر فعاليات الاحتفال بليلة العقبة و"التهلولة".
ويرى العمانيون أن "التهلولة" فرحة بسيطة وجميلة للأطفال، وتحمل قيمة معنوية؛ لأنها تغرس حب رمضان في قلوبهم، وتحثهم على تذكره وانتظاره.
ويؤكد بعض الناشطين العمانيين أن "التهلولة" عاده قديمة كانت تقام في أيام العشر من ذي الحجة، لكنها أصبحت تقام حديثاً في منتصف شهر رمضان.