إعلان لمطار الكويت يعود لأربعين عاما يثير الجدل (فيديو)
أثار إعلان ترويجي قيل إنه يعود لمطار الكويت في عام 1983 جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ووثق الإعلان فتاة تظهر في مواقع مختلفة، داخل أروقة المطار، وفي الطائرة وعند وصولها إلى وجهتها، بينما اللافت في الفيديو أن الفنان الكويتي نبيل شعيل يظهر في إحدى اللقطات خلفها وبزي ضابط أمن.
لكن مواطنين شككوا في صحة الفيديو المتداول، مرجحين أنه تم التعديل عليه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإضافة الفنان شعيل إلى الإعلان.
كما ذكر آخرون أن صورة الفتاة في الأصل تبدو وكأنها "مفبركة" هي الأخرى.
وإثر ذلك، عبر متابعون عن استيائهم من الانتشار الكبير للتلاعب بالصور ومقاطع الفيديو، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، ما يثير تساؤلات كثيرة بشأن "المصداقية".