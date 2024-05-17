إعلان لمطار الكويت يعود لأربعين عاما يثير الجدل (فيديو)

أثار إعلان ترويجي قيل إنه يعود لمطار الكويت في عام 1983 جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق الإعلان فتاة تظهر في مواقع مختلفة، داخل أروقة المطار، وفي الطائرة وعند وصولها إلى وجهتها، بينما اللافت في الفيديو أن الفنان الكويتي نبيل شعيل يظهر في إحدى اللقطات خلفها وبزي ضابط أمن.

لكن مواطنين شككوا في صحة الفيديو المتداول، مرجحين أنه تم التعديل عليه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإضافة الفنان شعيل إلى الإعلان.