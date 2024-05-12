رضيع ملقى على الأرض بحفل تايلور سويفت في باريس.. ما القصة؟ (صور)

وكتب أحد المعلقين المستاءين عبر x: "لا أريد أن أكون واحدًا من هؤلاء الأشخاص، لكنني سأتصل بالأمن حقًا إذا رأيت طفلًا في مكان غير آمن كهذا".

وأعرب بعض المعجبين عن قلقهم على سلامة الطفل، بينما تساءل آخرون عن سبب قيام أي شخص بإحضار مولود جديد إلى مثل هذا الحدث المزدحم والصاخب.

ولام قسم ثالث المغنية الأمريكية تايلور سويفت ومنظمي حفلها، مشيرين إلى أن مثل تلك الاحتفالات الصاخبة يجب أن تتبع أنظمة ولوائح صارمة، كعدم السماح بدخول الأطفال.