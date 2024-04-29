مصر.. الإفراج عن المتهمين باختناق أطفال داخل حمام سباحة

قررت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 4 عمّال، مسؤولين عن حمامات السباحة في نادي الترسانة؛ عقب توقيفهم بسبب تسرب غاز الكلور داخل الحمام؛ ما أدى إلى إصابة 20 طفلًا بالاختناق.

وبدأت الحادثة، حينما تلقت الجهات الأمنية، بلاغا يفيد بإصابة عدد من الأطفال بالاختناق أثناء ممارستهم رياضة السباحة، داخل نادي الترسانة الرياضي، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وفور نقل الأطفال إلى المستشفى، تحركت قوة أمنية للوقوف على ملابسات الحادثة، حيث تبين إصابة 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما بالاختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بحمام السباحة.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة وقامت بإخطار النيابة العامة، التي بدورها أمرت بالكشف عن تفاصيل الواقعة، وإعداد تقرير فني حول السبب الذي أدى إلى تسرب غاز الكلور، وإن كان هناك إهمال، أو وجود شبهة جنائية.