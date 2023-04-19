"الرجل العنكبوت الفرنسي" يحتج على قانون المعاشات بطريقته

تسلق أحد ممارسي رياضة التسلق الحر والمعروف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي" ناطحة سحاب من 38 طابقًا في باريس اليوم الأربعاء، مظهرًا دعمه للمحتجين الحانقين على قانون للمعاشات يمد سن التقاعد في فرنسا.

ويتسلق ألان روبير (60 عامًا) دون أي معدات أمان مستخدمًا يديه العاريتين وحذاء تسلق.