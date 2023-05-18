الكشف عن أسرار جديدة لسفينة تيتانيك (صور)

بعد أكثر من قرن على غرقها، أظهرت أول عمليات "مسح ضوئي" كاملة الحجم على الإطلاق حطام سفينة "آر إم إس تيتانيك" تفاصيل هامة.

وقالت قناة "WISN 12 NEWS" الأمريكية، إنه "تم جمع آلاف الصور الرقمية من قبل الخبراء لإنشاء إعادة بناء ثلاثية الأبعاد مذهلة للحطام، الذي يقع الآن على بعد 350 ميلًا بحريًّا قبالة ساحل نيوفاوندلاند في كندا".