انتصار تروي لـ"إرم نيوز" تحديات التمثيل دون مكياج في "أعلى نسبة مشاهدة"

"أهمية الرسالة"

وبينت انتصار أنها تحب الواقعية في التمثيل، ولا تنجذب إلا للأدوار التي تستفزها فنيًا، وتدفعها للقبول من نواحٍ عدة، إلى جانب النص والفكرة، والعوامل الأخرى لصناعة عمل فني مميز.

وأوضحت أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" خاصة مع الإشادة بأدائها لشخصية المرأة البسيطة المكافحة بواقعية شديدة الأمر الذي جعلها تتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مرات وبشكل شبه يومي منذ الليلة الأولى لعرض أولى حلقات المسلسل وحنى نهايته.

وتابعت انتصار متحدثة: "العمل ناقش قضية مهمة للغاية، وهي التوغل الكبير، وإقحام الخصوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي في حياة الناس حتى بات الأمر يشكل خطرًا على الكثير من الأسر، من البداية كنت متحمسة للتجربة خاصة مع دوري في العمل وهي الأم البسيطة التي لا تعرف عن مواقع التواصل الاجتماعي شيئًا، ولا تكترث بها، شعرت بأهمية ورسالة العمل بشكل عام والذي يعد إنذارًا لكل من يجهل بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، ورسالة لكل أم عاملة مكافحة أن تنتبه لبناتها حتى في ظل ضغوط عملها ومسؤولياتها الحياتية والمعيشية".

وكشفت: "قابلنا شخصيات واقعية من ضحايا مواقع التواصل الإجتماعي خلال تصوير بعض المشاهد داخل السجن، قضية المسلسل مهمة، وواقعية، ورسالة تنبيه للجميع".

المعلم وأشغال شقة

من ناحية أخرى تحدثت "انتصار" عن مشاركتها بمسلسل "المعلم" بشخصية شعبية وعالم تدور أحداثه بإطار درامي مختلف، حيث قالت إن العالم الخاص بالمسلسل والتناقض الذي حمله دورها في العمل من أهم العوامل التي جذبتها للمشاركة به، بالإضافة لتكوين الشخصية من حيث طابع الشر الذي غلب عليها، والذي صنع منها دورًا استفزها فنيًا لقبوله.

وفي نهاية، الحديث كشفت "انتصار" أنها لم تكن تتوقع النجاح الكبير الذي شهد ظهورها كضيفة شرف بالمسلسل الكوميدي "أشغال شقة" الذي ظهرت خلاله بحلقتين فقط، حيث الأسلوب الذي اعتمد عليه العمل في استضافة عدد كبير من الممثلين كضيوف شرف.

وقالت "انتصار" إن الكوميديا تعتمد على الارتجال في التمثيل في أغلب الأحيان، وأشارت إلى أن التحضيرات الخاصة قبيل تصوير مشاهدها في العمل احتوت على كواليس كوميديا ارتجالية وصولاً للشكل النهائي الذي أطلت به من خلال شخصية "أم صابرين" بأحداث العمل، تلك المرأة الثرثارة التي لا تكف عن الثرثرة في هاتفها الخلوي.

الجدير بالذكر أن مسلسل "أشغال شقة" من بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.