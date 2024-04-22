"سواتينغ" تجتاح أمريكا وتعرّض حياة السياسيين والمشاهير للخطر‎

واجه مستشار سياسي أمريكي معروف موقفا مثيرا للخوف والدهشة في آن واحد، عندما أيقظه عناصر شرطة مدججون بالسلاح، من المفترض أنهم أتوا إلى رجل خطر تم الإبلاغ عن تواجده في هذا المنزل.

وفي حقيقة الأمر، كان السياسي ريك ويلسون ضحية لمداعبة خطرة، بدأت تجتاح الولايات المتحدة على نحو خطير، وهي مكالمات هاتفية تطلب من الشرطة الدعم العاجل لوجود خطر ما أو جريمة عنف، ويكون العنوان لأحد السياسيين أو القضاة أو المسؤولين الانتخابيين.

ويطلق على هذه الخدعة الخطرة في اللغة الإنجليزية مسمى "سواتينغ"swatting، التي بدأت تنتشر كالنار في الهشيم بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ويبدو أنها أصبحت ساحة منافسة بين عابثين ديمقراطيين وجمهوريين.