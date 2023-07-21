انتهاكات جنسية وعنصرية.. فضيحة تهز سلسلة مطاعم ماكدونالدز في بريطانيا
مطاعم ماكدونالدز هي الباب الأول الذي يطرقه مئات المراهقين من شتى البلدان، سعيًا إلى الحصول على مال يعيلهم، لا سيما في محطات الحياة الأولى لدى الطلبة ومن يشقون مسارهم.
تبدأ مطاعم ماكدونالدز باستقبال طلبات التوظيف من عمر 16 عامًا، لكن خلف منصة المحل، هناك بيئة مليئة بنفوس مريضة تتبع هواها دون الاهتمام بالقوانين الرادعة، بحسب تقارير حديثة.
وتشير المصادر إلى إدارة "ماكدونالدز" تفرض قوانين صارمة بحق موظفيها، كما أن قصص التحرش الجنسي، والاعتداءات، لا تصل عتبة الأبواب، لأن الموظفين يخشون خسارة عملهم.
وعرض موقع "بي بي سي" أكثر من 100 قصة شاب وفتاة تعرّضوا لتحرش جنسي، وممارسات عنصرية، في سلسلة مطاعم ماكدونالدز في بريطانيا.
نحو 1000 موظف اشتكى من تعرضه للتحرش، وسوء المعاملة في مكان عمله.
وفي التفاصيل أفاد الموقع أن عاملين في الشركة تقل أعمارهم عن 18 عامًا، تعرضوا لانتهاكات جسدية دون موافقتهم، وبشكل يومي تقريبًا، نتيجة صغر حجم مطابخ المطعم الضخم.
فيما أكدت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، أنها خصصت خطًا ساخنًا للإبلاغ عن شكاوى التحرش في مطعم "ماكدونالدز" فور سماعها الاتهامات الموجهة له.
والاتهامات ليست جديدة بحق "ماكدونالدز"، فقد زعم اتحاد عمال المخابز، وقطاع التغذية، أن نحو 1000 موظف اشتكوا من تعرّضهم للتحرش، وسوء المعاملة في مكان عملهم.
وفي حينه، قدمت "ماكدونالدز" تعهدات ملزمة قانونيًا بالتحقيق في الادعاءات، بما في ذلك مراجعة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التحرش الجنسي، وإجراء استطلاعات لا تتضمن أسماء حول سلامة بيئة العمل.
الحكومة البريطانية علقت على قضية التحرش في "ماكدونالدز"، ووصفتها بالمثيرة للقلق، داعية الشركة للتعامل مع الاتهامات بجدية.
ومن قصص التحرش في مجموعة المطاعم، روت الموظفة "شيلبي" التي كانت تعمل في مطبخ المطعم أنها تعرضت بصورة متكررة لملامسة غير لائقة أو غير مرغوب بها من موظفين ذكورفي العمل عندما كان عمرها 16 عامًا، وكانوا جميعهم أكبر منها سنًا، مبينة أنها قدمت شكوى للإدارة بهذا الخصوص دون اتخاذ إجراء، مما دفعها لترك العمل بسبب بيئته السَّامة.
ولم يعلق اتحاد عمال المخابز والأغذية أو إدارة المطعم على الأمر، بحسب وكالة "فرانس برس".
يذكر أن نحو 177 ألف موظف يعملون في مطاعم ماكدونالدز في بريطانيا معظمهم من المراهقين.