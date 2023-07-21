انتهاكات جنسية وعنصرية.. فضيحة تهز سلسلة مطاعم ماكدونالدز في بريطانيا

مطاعم ماكدونالدز هي الباب الأول الذي يطرقه مئات المراهقين من شتى البلدان، سعيًا إلى الحصول على مال يعيلهم، لا سيما في محطات الحياة الأولى لدى الطلبة ومن يشقون مسارهم.

تبدأ مطاعم ماكدونالدز باستقبال طلبات التوظيف من عمر 16 عامًا، لكن خلف منصة المحل، هناك بيئة مليئة بنفوس مريضة تتبع هواها دون الاهتمام بالقوانين الرادعة، بحسب تقارير حديثة.

وتشير المصادر إلى إدارة "ماكدونالدز" تفرض قوانين صارمة بحق موظفيها، كما أن قصص التحرش الجنسي، والاعتداءات، لا تصل عتبة الأبواب، لأن الموظفين يخشون خسارة عملهم.

وعرض موقع "بي بي سي" أكثر من 100 قصة شاب وفتاة تعرّضوا لتحرش جنسي، وممارسات عنصرية، في سلسلة مطاعم ماكدونالدز في بريطانيا.