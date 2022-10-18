خلاف بين دائرتين حكوميّتين في العراق.. فماذا حصل؟‎‎

تطور خلاف بين دائرة البلدية ومديرية الكهرباء في محافظة النجف، جنوب العراق، إلى قطع الكهرباء عن البلدية، التي ردت بدورها على هذا الأسلوب بإغلاق بوابة دائرة الكهرباء.

وفي التفاصيل التي تداولتها وسائل إعلام محلية، نشب خلاف بين مديرية الكهرباء في النجف، ودائرة البلدية، يتعلق بعدم تسديد الأخيرة المبالغ المترتبة عليها، لتقوم مديرية الكهرباء بقطع التيار عن البلدية.