خلاف بين دائرتين حكوميّتين في العراق.. فماذا حصل؟
تطور خلاف بين دائرة البلدية ومديرية الكهرباء في محافظة النجف، جنوب العراق، إلى قطع الكهرباء عن البلدية، التي ردت بدورها على هذا الأسلوب بإغلاق بوابة دائرة الكهرباء.
وفي التفاصيل التي تداولتها وسائل إعلام محلية، نشب خلاف بين مديرية الكهرباء في النجف، ودائرة البلدية، يتعلق بعدم تسديد الأخيرة المبالغ المترتبة عليها، لتقوم مديرية الكهرباء بقطع التيار عن البلدية.
وردًّا على هذا الإجراء، أغلقت بلدية النجف بوابة مديرية الكهرباء بأكوام من التراب كإجراء انتقامي.
وأثارت الواقعة موجة من الغضب الشعبي، حيث تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تعاطي دوائر الدولة، مع بعضها بهذا الأسلوب.
وطالب آخرون، بفتح تحقيق بالحادثة، لما تمثله من انتهاك للقوانين، وتؤثر بشكل مباشر على معاملات المواطنين، المتعلقة بتلك الدوائر، كما إنها تعطي صورة سلبية عن أداء دوائر الدولة.
ويثير ملف الضرائب بشكل متكرر خلافات واسعة بين الدوائر الحكومية من جهة والمواطنين من جهة أخرى.
ويرفض الكثير من المواطنين دفع فواتير الكهرباء والماء للجهات المعنية بداعي عدم توفر الخدمة أساسًا، فيما تغض بعض الدوائر النظر عن ذلك.
ويقول اقتصاديون إن الهدر الحاصل في ملف الضرائب تسبب بخسارات كبيرة للحكومة العراقية، ومن الممكن استثمار تلك الضرائب في تعزيز واردات الدولة.